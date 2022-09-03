У Токмаку український партизан ціною свого життя підірвав двох окупантів

Український партизан Максим Махринов підірвав себе разом з окупантами при виході з під'їзду. Російські війська прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті.

"Максим дійсно партизанив, допомагаючи звільненню рідного міста. Останніми словами Максима були "Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.

Портал також опублікував фотографію загиблого партизана.

Фото: український партизан Максим Махринов (t.me/riamelitopol)