Токийская биржа остановила торги из-за сбоя

На Токийской фондовой бирже произошел технический сбой системы. Торги по акциям были приостановлены.

Об этом сообщает Japan Exchange Group.

Торговля по всем акциям на Токийской фондовой бирже приостановлена из-за сбоев, связанных с доставкой рыночной информации.

Торги остановили в 23:35 GMT (02:35 по Киеву). В связи с этим не смогла начаться торговля Nikkei 225 и Topix. Это также повлияло на торговлю на других биржах Японии (Саппоро и Нагое).

О сроках возобновления операций пока не сообщается.

Напомним, на Лондонской фондовой бирже в 2018 году произошел первый за семь лет технический сбой, в результате чего биржа открылась на час позже обычного.

Ранее Московская биржа остановила торги минимум на час.