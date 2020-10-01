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Токійська біржа " зупинила торги із-за збою

Автор: Артур Родивилов

На Токійській фондовій біржі стався технічний збій системи. Торги по акціях були припинені.

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Про це повідомляє Japan Exchange Group.

Торгівля по всіх акціях на Токійській фондовій біржі припинена через збій, пов'язаний з доставленням ринкової інформації.

Торги зупинили о 23:35 GMT (02:35 за Києвом). У зв'язку з цим не змогла розпочатися торгівля Nikkei 225 і Topix. Це також вплинуло на торгівлю на інших біржах Японії (Саппоро і Нагої).

Про терміни відновлення операцій поки не повідомляється.

Нагадаємо, на Лондонській фондовій біржі у 2018 році стався перший за сім років технічний збій, через що біржа відкрилася на годину пізніше звичайного.

Раніше Московська біржа зупинила торги мінімум на годину.

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