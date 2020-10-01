Токійська біржа " зупинила торги із-за збою

На Токійській фондовій біржі стався технічний збій системи. Торги по акціях були припинені.

Про це повідомляє Japan Exchange Group.

Торгівля по всіх акціях на Токійській фондовій біржі припинена через збій, пов'язаний з доставленням ринкової інформації.

Торги зупинили о 23:35 GMT (02:35 за Києвом). У зв'язку з цим не змогла розпочатися торгівля Nikkei 225 і Topix. Це також вплинуло на торгівлю на інших біржах Японії (Саппоро і Нагої).

Про терміни відновлення операцій поки не повідомляється.

Нагадаємо, на Лондонській фондовій біржі у 2018 році стався перший за сім років технічний збій, через що біржа відкрилася на годину пізніше звичайного.

Раніше Московська біржа зупинила торги мінімум на годину.