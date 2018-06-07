На Лондонской фондовой бирже произошел первый за семь лет сбой

Открытие Лондонской фондовой биржи задержалось на час

На Лондонской фондовой бирже сегодня произошел первый за семь лет технический сбой, в результате чего биржа открылась на час позже обычного. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что сегодня утром открытие торгов на Лондонской фондовой бирже отложили по техническим причинам, которые на данный момент урегулированы.

Отметим, биржа открывается в 08:00 по лондонскому времени с 1999 года. С тех пор ее открытие задерживалось крайне редко. До этого последний сбой был зафиксирован в 2011 году в результате неполадок после начала использования новой IT-системы.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть введение запрета на торговлю государственными бондами России на биржах Лондона.