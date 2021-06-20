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Токио смягчает карантин: ресторанам разрешат продавать алкоголь

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Токио , Воскресенье 20 июня 2021 01:46
Токио смягчает карантин: ресторанам разрешат продавать алкоголь Фото: алкоголь будут подавать до семи часов вечера(pexels)
Автор: Даша Харченко

Со следующей недели в столице Японии Токио смягчат карантинные ограничения. Так, в барах и ресторанах разрешат снова будут подавать алкоголь .

Об этом сообщает NHK.

Алкоголь будут подавать при определенных условиях: до семи часов вечера для индивидуальных посетителей или групп из двух человек в течение 90 минут. Бары и рестораны попросят закрываться до восьми часов вечера.

"Предприятиям общественного питания сложно продолжать свой бизнес без продажи алкоголя. Я прислушался к мнению многих людей и принял это трудное решение", - заявил губернатор префектуры Осака Йошимуру Хирофуми. В Осаке такое решение приняли ранее.

Напомним, в Японии планируют начать выдачу COVID-паспортов примерно с середины и до конца июля. Чтобы ускорить данную процедуру, власти намерены сначала выпускать бумажные версии, а затем перейти на электронный формат.

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