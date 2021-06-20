Токіо пом'якшує карантин: ресторанам дозволять продавати алкоголь

З наступного тижня в столиці Японії Токіо пом'якшать карантинні обмеження. Так, в барах і ресторанах дозволять знову будуть подавати алкоголь .

Алкоголь будуть подавати за певних умов: до сьомої години вечора для індивідуальних відвідувачів або груп із двох осіб протягом 90 хвилин. Бари й ресторани попросять зачинятися до восьмої години вечора.

"Підприємствам громадського харчування складно продовжувати свій бізнес без продажу алкоголю. Я дослухався думки багатьох людей і прийняв це важке рішення", - заявив губернатор префектури Осака Йошімуру Хирофумі. В Осаці таке рішення прийняли раніше.