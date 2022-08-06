Токіо закликав японські компанії співпрацювати з новим оператором газопроводу "Сахалін-2"
Уряд Японії звернувся до двох найбільших промислових альянсів з проханням приєднатися до нового оператора нафтогазового проекту "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Todaу.
Запити до Mitsui & Co і Mitsubishi Corp, які в даний час володіють частками в проекті, надійшли після того, як в кінці червня президент Росії Володимир Путін підписав указ про захоплення контролю над проектом зі створенням нової операційної компанії.
Згідно з Указом, іноземні інвестори повинні протягом місяця подати заявку на збереження своїх часток у новій компанії після її створення.
"Ми будемо працювати з державним і приватним секторами для захисту інтересів компаній і забезпечення стабільних поставок зрідженого природного газу", — заявив на прес-конференції міністр економіки, торгівлі і промисловості Коїті Хагіуда.
Хагіуда сказав, що раніше в п'ятницю він зустрівся з президентом Mitsui Кенічі хорі, щоб особисто попросити його розглянути можливість приєднання до нового проекту, додавши, що міністерство звернулося з аналогічним проханням до Mitsubishi.
Mitsui і Mitsubishi володіють 12,5% і 10% акцій проекту відповідно. Річна потужність "Сахаліну-2" становить близько 10 мільйонів тонн СПГ, при цьому Японія імпортує близько 6 мільйонів тонн. Британська компанія Shell PLC, якій належить приблизно 27,5% акцій проекту, заявила 28 лютого, що вийде зі спільного підприємства "Сахалін-2" з "Газпромом" після вторгнення Росії в Україну. "Газпрому" належить близько 50 відсотків акцій проекту.
Раніше повідомлялося, що Японія закликала Росію виключити райони навколо Курильських островів для проведення військових навчань, які вважаються спірною територією.
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