В Токио к Олимпийским играм подготовят специальный отель для спортсменов с COVID-19

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов с положительным тестом на коронавирус. Для этого оргкомитет Игр зарезервирует отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни.

Также будет подготовлено около 30 специальных транспортных средств для перевозки заболевших в отель.

Спортсмены будут проходить тесты на коронавирус каждые четыре дня. Дополнительные рекомендации по карантину и тестированию будут обнародованы позже.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.