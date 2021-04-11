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В Токио к Олимпийским играм подготовят специальный отель для спортсменов с COVID-19

Автор: РБК-Украина

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов с положительным тестом на коронавирус. Для этого оргкомитет Игр зарезервирует отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни.

Об этом сообщает Reuters.

Также будет подготовлено около 30 специальных транспортных средств для перевозки заболевших в отель.

Спортсмены будут проходить тесты на коронавирус каждые четыре дня. Дополнительные рекомендации по карантину и тестированию будут обнародованы позже.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.

Напомним, оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия иностранных зрителей.

Кроме того, в середине февраля Япония начала кампанию по вакцинации от COVID-19. Правительство спешит вакцинировать свое население, чтобы летом провести Олимпийские игры.

Добавим, что Токио просит иностранные правительства ограничить количество персонала, сопровождающего высокопоставленных лиц, которые прибудут на Олимпийские игры.

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Новости Украины ОлимпиадаспортсменыТокиоКоронавирус
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