У Токіо до Олімпійських ігор підготують спеціальний готель для спортсменів з COVID-19

Організатори Олімпійських ігор в Токіо планують підготувати 300 готельних номерів для спортсменів з позитивним тестом на коронавірус. Для цього оргкомітет Ігор зарезервує готель, розташований за декілька кілометрів від олімпійського села.
Про це повідомляє Reuters.
Також буде підготовлено близько 30 спеціальних транспортних засобів для перевезення хворих в готель.
Спортсмени будуть проходити тести на коронавірус кожні чотири дні. Додаткові рекомендації з карантину і тестування будуть оприлюднені пізніше.
Олімпіада в Токіо була перенесена з 2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Ігри у столиці Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня.
Нагадаємо, оргкомітет Олімпійських ігор в Токіо офіційно вирішив провести ігри без участі іноземних глядачів.
Крім того, в середині лютого Японія розпочала кампанію з вакцинації від COVID-19. Уряд поспішає вакцинувати населення, щоб влітку провести Олімпійські ігри.
Додамо, що Токіо просить іноземні уряди обмежити кількість персоналу, що супроводжує високопоставлених осіб, які прибудуть на Олімпійські ігри.