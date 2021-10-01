На Токио обрушился мощный тайфун, отменено более 350 авиарейсов

Кроме этого, в результате непогоды было отменено паромное сообщение в Токийском заливе и перекрыто несколько железнодорожных сообщений между Токио и городом Нагоя.

Известно, что тайфун сейчас находится рядом с островом Хонсю и со скоростью 35 километров в час направляется на северо-восток.

Отмечено, что порывы ветра время от времени достигают в центре атмосферного вихря достигают 60 метров в секунду.

Ожидается, что тайфун нанесет удар на префектуру Тиба, поэтому местная власть обращается к жителям города Кацуура с просьбой покинуть свои дома.

Сейчас к эвакуации готовятся почти 7 тысяч человек.