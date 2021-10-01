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На Токио обрушился мощный тайфун, отменено более 350 авиарейсов

Автор: Мария Кучерявец

Мощный тайфун "Миндулле" охватил японское Токио. В результате чего было сегодня отменено 357 авиарейсов, а без света остались жители более 6 тысяч домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

Кроме этого, в результате непогоды было отменено паромное сообщение в Токийском заливе и перекрыто несколько железнодорожных сообщений между Токио и городом Нагоя.

Известно, что тайфун сейчас находится рядом с островом Хонсю и со скоростью 35 километров в час направляется на северо-восток.

Отмечено, что порывы ветра время от времени достигают в центре атмосферного вихря достигают 60 метров в секунду.

Ожидается, что тайфун нанесет удар на префектуру Тиба, поэтому местная власть обращается к жителям города Кацуура с просьбой покинуть свои дома.

Сейчас к эвакуации готовятся почти 7 тысяч человек.

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