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На Токіо обрушився потужний тайфун, скасовано понад 350 авіарейсів

Автор: Марія Кучерявець

Потужний тайфун "Міндулле" охопив японське Токіо. Внаслідок чого було сьогодні скасовано 357 авіарейсів, а без світла залишилися жителі понад 6 тисяч домівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

Крім цього, в результаті негоди було скасоване поромне сполучення в Токійській затоці та перекрито кілька залізничних сполучень між Токіо та містом Нагоя.

Відомо, що тайфун наразі знаходиться поруч з островом Хонсю та зі швидкістю 35 кілометрів на годину прямує на північний схід.

Зазначено, що пориви вітру час від часу сягають в центрі атмосферного вихору досягають 60 метрів в секунду.

Очікується, що основний тайфун завдавдасть удару на префектуру Тіба, тож місцева влада звертається до жителів міста Кацуура з проханням покинути свої будинки.

Наразі до евакуації готуються майже 7 тисяч осіб.

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ГідрометцентрЯпоніяТокио