У Токіо назвали теми онлайн-зустрічі лідерів "Великої сімки" з Зеленським

Лідери країн "Великої сімки" (G7) проведуть сьогодні онлайн-зустріч із президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку у війні України проти Росії.

Про це заявив представник уряду Японії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми хотіли б ясно дати зрозуміти, що ми підтримуємо Україну як G7", - сказав він, додавши, що це послання буде підкріплене побоюваннями, що увага міжнародної спільноти може зміститися з Україною на конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.

Чиновник, який побажав залишитись неназваним, заявив, що G7 підтвердить своє зобов'язання запровадити жорсткі санкції проти Росії за напад на Україну, але не уточнив деталі.

Члени "Великої сімки", до якої входять Японія, США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Європейський Союз, зобов'язалися у травні обмежити експорт до Росії, який міг би сприяти її вторгненню в Україну.

В опублікованій тоді заяві говорилося, що обмеження стосуватимуться експорту промислового обладнання, інструментів та технологій. Крім того, було оголошено плани обмежити доходи Росії від торгівлі металами та алмазами.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на прес-конференції в середу, що G7 також обговорить Близький Схід та штучний інтелект.

Зустріч Зеленського з лідерами G7

Раніше в Токіо заявили, що увечері 6 грудня президент України Володимир Зеленський приєднається до віртуального саміту з лідерами країн "Великої сімки".

Нагадаємо, цього року Японія головує у G7. А у травні саміт G7 пройшов у Хіросімі, тоді Зеленський особисто брав участь у ньому.

Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 після того, як 5 грудня він в останній момент відмовився від участі у закритому брифінгу в Сенаті США, де обговорюється пакет допомоги Україні на понад 60 млрд доларів.