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В Токио назвали темы онлайн-встречи лидеров "Большой семерки" c Зеленским

Токио, Среда 06 декабря 2023 12:30
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В Токио назвали темы онлайн-встречи лидеров "Большой семерки" c Зеленским Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) проведут сегодня онлайн-встречу с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку в войне Украины против России.

Об этом заявил представитель правительства Японии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы хотели бы ясно дать понять, что мы поддерживаем Украину в качестве G7", - сказал он, добавив, что это послание будет подкреплено опасениями, что внимание международного сообщества может сместиться с Украины на конфликт между Израилем и ХАМАС.

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что G7 подтвердит свое обязательство ввести жесткие санкции против России за нападение на Украину, но не уточнил детали.

Члены "Большой семерки", в которую входят Япония, США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Европейский Союз, обязались в мае ограничить экспорт в Россию, который мог бы способствовать ее вторжению в Украину.

В опубликованном тогда заявлении говорилось, что ограничения коснутся экспорта промышленного оборудования, инструментов и технологий. Кроме того, были объявлены планы ограничить доходы России от торговли металлами и алмазами.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции в среду, что G7 также обсудит Ближний Восток и искусственный интеллект.

Встреча Зеленского с лидерами G7

Ранее в Токио заявили, что вечером 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский присоединится к виртуальному саммиту с лидерами стран "Большой семерки".

Напомним, в этом году Япония председательствует в G7. А в мае саммит G7 прошел в Хиросиме, тогда Зеленский лично участвовал в нем.

Зеленский примет в участие во встрече лидеров G7 после того, как 5 декабря он в последний момент отказался от участия в закрытом брифинге в Сенате США, где обсуждается пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

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