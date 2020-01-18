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В Токио при нападении в ресторане пострадали три человека

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 08:14
В Токио при нападении в ресторане пострадали три человека
Фото: японская полиция (flickr.com/yakinik)

В результате нападения пострадали три сотрудника ресторана

В Токио при нападении в ресторане, расположенном в столичном районе Синдзюку, пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Сообщается, что четыре человека, изображающие из себя клиентов ресторана, подняли шум, после чего ранили ножом трех сотрудников заведения. Один из пострадавших получил серьезное ранение, однако его жизни ничего не угрожает.

Нападавшие скрылись, полиция расследует уголовное дело по факту покушения на убийство.

Напомним, в Японии неизвестный мужчина набросился с ножом на группу школьников, ожидавших автобус на остановке. В результате погибли двое детей. Инцидент произошел в городе Кавасаки рано утром во вторник, 28 мая. Еще 19 человек были ранены, среди них были дети 6-7 лет.

Информация о нападении на автобусной остановке поступила в полицию около 8:00 утра по местному времени. На месте происшествия правоохранители увидели раненых детей. Их доставили в три городских больницы.

Ранее в Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения.

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