В Японии неизвестный набросился с ножом на школьников, есть жертвы

Фото: место нападения (Twitter.com/firstpost)

Дети ожидали автобус на остановке, когда мужчина с ножом напал на них

В Японии неизвестный мужчина набросился с ножом на группу школьников, ожидавших автобус на остановке. В результает погибли двое детей, передает РК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в городе Кавасаки рано утром во втроник, 28 мая. Еще 19 человек были ранены, среди них есть дети 6-7 лет.

Информация о нападении на автобусной остановке поступила в полицию около 8:00 утра по местному времени. На месте происшествия правоохранители увидели раненых детей. Их доставити в три городских больницы.

Также полиция нашла на остнановке и самого нападавшего - мужчину 40 - 50 лет, с ножевым ранением в шею. Мужчину задержали и госпитализировали, его состояние тяжелое. На месте нападения полиция также обнаружила два ножа.

Напомним, недавно в Киевской области военнослужащий Национальной гвардии Украины в ходе драки ранил двух мужчин ножом, в результате чего один из них умер.