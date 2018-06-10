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Интервью

В Японии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда

НовостиПолитика    10.06.2018 - 06:00
Фото: японская полиция (flickr.com/yakinik)
Фото: японская полиция (flickr.com/yakinik)

В результате происшествия один мужчина погиб, две женщины ранены

В Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщает издание NHK.

Нападение произошло вечером в субботу, 9 июня, в скоростном поезде, следовавшем из Токио в Осаку.

Через некоторое время после отправления молодой человек неожиданно начал размахивать ножом и напал на находившихся с ним в одном вагоне пассажиров.

Как сообщает издание, мужчина 30-40 лет был ранен в шею и впоследствии скончался в больнице, две женщины получили ранения в область головы.

Полиции удалось задержать нападавшего - 22-летнего Итиро Кодзиму, который на допросе заявил, что не планировал нападения, а был сильно раздражен.

В то же время, по сведениям канала, в вещах нападавшего найдены многочисленные колюще-режущие предметы.

Напомним, в Германии полиция ликвидировала мужчину, который ранил ножом одного из пассажиров поезда, следовавшего из Кельна.

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Теги публикации: поезд, Япония, нападение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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