Токаева переизбрали председателем правящей партии Nur Otan

"Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева избрали на пост председателя партии Nur Otan", - пишет издание.

По уставу партии, председатель - высшее руководящее лицо. Он руководит, открывает съезд партии и председательствует на нем, а также возглавляет и руководит работой политического совета партии, его бюро.

Также в полномочия председателя партии входят такие обязанности:

• может вносить предложения по выдвижению кандидатов в президенты, в депутаты парламента, премьер-министра, членов в политсовет партии, его бюро;

• координирует работу депутатской фракции партии в мажилисе;

• принимает меры по росту авторитета и влияния партии в обществе, укреплению и совершенствованию ее внутренней политики;

• решает вопросы о соответствии занимаемым должностям руководителей филиалов;

• принимает решения по совершенствованию структуры органов партии;

• без доверенности выступает от имени партии, может выдавать ее должностным лицам партийных органов на право представлять партийные интересы;

• может принимать решения по всем вопросам деятельности партии: издает постановления, подписывает финансовые и иные документы, обладает правом приема и увольнения работников партийных органов и аппаратов;

• инициирует через депутатскую фракцию партии в мажилисе вопрос о выражении вотума недоверия правительству и его членам.

Стоит отметить, что Нурсултан Назарбаев передал свои полномочия в партии Nur Otan Касым-Жомарту Токаеву 23 ноября 2021 года.