Токаєва переобрали головою правлячої партії Nur Otan

Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва переобрали на посаду голови партії Nur Otan. Пропозицію про обрання глави держави головою вніс перший президент Нурсултан Назарбаєв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Informburo.kz.
"Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва обрали на посаду голови партії Nur Otan", - пише видання.
За статутом партії, голова - вища керівна особа. Він керує, відкриває з'їзд партії і головує на ньому, а також очолює і керує роботою політичної ради партії, його бюро.
Також до повноважень голови партії входять такі обов'язки:
Варто відзначити, що Нурсултан Назарбаєв передав свої повноваження в партії Nur Otan Касим-Жомарту Токаєву 23 листопада 2021 року.
Нагадаємо, верхня палата парламенту Казахстану (сенат) прийняла законодавчі поправки, які скасовують довічне головування колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва в Раді безпеки і в Асамблеї народу Казахстану.