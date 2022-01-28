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Токаєва переобрали головою правлячої партії Nur Otan

Автор: Ольга Белей

Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва переобрали на посаду голови партії Nur Otan. Пропозицію про обрання глави держави головою вніс перший президент Нурсултан Назарбаєв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Informburo.kz.

"Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва обрали на посаду голови партії Nur Otan", - пише видання.

За статутом партії, голова - вища керівна особа. Він керує, відкриває з'їзд партії і головує на ньому, а також очолює і керує роботою політичної ради партії, його бюро.

Також до повноважень голови партії входять такі обов'язки:

  • може вносити пропозиції щодо висунення кандидатів у президенти, у депутати парламенту, прем'єр-міністра, членів до політради партії, її бюро;
  • координує роботу депутатської фракції партії в мажилісі;
  • вживає заходів щодо зростання авторитету і впливу партії в суспільстві, зміцнення і вдосконалення її внутрішньої політики;
  • вирішує питання про відповідність займаним посадам керівників філій;
  • приймає рішення щодо вдосконалення структури органів партії;
  • без довіреності виступає від імені партії, може видавати її посадовим особам партійних органів на право представляти партійні інтереси;
  • може приймати рішення з усіх питань діяльності партії: видає постанови, підписує фінансові та інші документи, володіє правом прийому і звільнення працівників партійних органів і апаратів;
  • ініціює через депутатську фракцію партії в мажилісі питання про висловлення вотуму недовіри уряду і його членам.

Варто відзначити, що Нурсултан Назарбаєв передав свої повноваження в партії Nur Otan Касим-Жомарту Токаєву 23 листопада 2021 року.

Нагадаємо, верхня палата парламенту Казахстану (сенат) прийняла законодавчі поправки, які скасовують довічне головування колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва в Раді безпеки і в Асамблеї народу Казахстану.

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Казахстан