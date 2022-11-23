Токаєв закликав до пошуку мирних шляхів вирішення конфлікту навколо України

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про необхідність докласти спільних зусиль для пошуку "формули миру" між Росією та Україною, виступаючи на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Єревані 23 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента Республіки Казахстан.
"Щодо України, вважаю, що настав час спільного колективного пошуку "формули миру". Будь-яка війна завершується мирними переговорами. Потрібно використати будь-який шанс для досягнення хоча б перемир'я. Стамбульський раунд переговорів дав надію на це, але угода через різні причини була "підірвана", - заявив Токаєв.
Він також зазначив, що не можна допустити того, щоб "братські російський та український народи" розійшлися на десятки-сотні років із взаємними образами один до одного.
Нагадаємо, діючий лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв переміг у президентських виборах. Він набрав понад 80% голосів.
Також раніше ми писали про те, що вірменська опозиційна партія "Національно-демократичний полюс" провела протести в Єревані напередодні саміту ОДКБ та візиту президента РФ Володимира Путіна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.