Токаев забирает должность у Назарбаева и намерен действовать жестко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые протесты в стране. Говорит, что будет действовать жестко.
Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на обращение лидера страны.
Президент Казахстана Токаев в обращении к нации заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности
"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности я намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит", - заявил он.
Отметим, эту должность занимал Назарбаев. Более того, он был пожизненным председателем Совета безопасности.
"Пожизненным председателем Совета Безопасности является первый президент Республики Казахстан", - заявил Нурсултан Назарбаев.
Отметим, уход Назарбаева - одно из требований протестующих в Казахстане.
Должность секретаря Совбеза - одна из нескольких высших должностей, оставшихся у правившего Казахстаном 30 лет Назарбаева после ухода с поста президента в 2019 году. Также он занимает должность главы партии своей партии "Нур Отан" и носит почетный титул "Елбасы", или "отца нации".
Напомним, митингующие выдвинули требования к властям Казахстана.
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