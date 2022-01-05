Токаєв забирає посаду у Назарбаєва і має намір діяти жорстко

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відреагував на масові протести в країні. Каже, що діятиме жорстко.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення лідера країни.
Президент Казахстану Токаєв у зверненні до нації заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки
"Як глава держави і з сьогоднішнього дня голова Ради Безпеки маю намір діяти максимально жорстко. Це питання безпеки наших громадян, які звертаються з численними проханнями до мене захистити їхнє життя та життя сімей. Це питання безпеки нашої держави. Упевнений, народ мене підтримає", - заявив він.
Зазначимо, цю посаду обіймав Назарбаєв. Більше того, він був довічним головою Ради Безпеки.
"Довічним головою Ради Безпеки є перший президент Республіки Казахстан", - заявив Норсултан Назарбаєв.
Зазначимо, відхід Назарбаєва - одна з вимог протестувальників у Казахстані.
Посада секретаря Радбезу - одна з кількох найвищих посад, які залишилися у Назарбаєва, який правив Казахстаном 30 років після звільнення з посади президента в 2019 році. Також він обіймає посаду голови партії своєї партії "Нур Отан" та носить почесний титул "Єлбаси", або "батька нації".
Нагадаємо, мітингувальники висунули вимоги до влади Казахстану.
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