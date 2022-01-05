Токаєв забирає посаду у Назарбаєва і має намір діяти жорстко

Президент Казахстану Токаєв у зверненні до нації заявив, що вступає на посаду голови Ради Безпеки

"Як глава держави і з сьогоднішнього дня голова Ради Безпеки маю намір діяти максимально жорстко. Це питання безпеки наших громадян, які звертаються з численними проханнями до мене захистити їхнє життя та життя сімей. Це питання безпеки нашої держави. Упевнений, народ мене підтримає", - заявив він.

Зазначимо, цю посаду обіймав Назарбаєв. Більше того, він був довічним головою Ради Безпеки.

"Довічним головою Ради Безпеки є перший президент Республіки Казахстан", - заявив Норсултан Назарбаєв.

Зазначимо, відхід Назарбаєва - одна з вимог протестувальників у Казахстані.

Хто такий Назарбаєв

Посада секретаря Радбезу - одна з кількох найвищих посад, які залишилися у Назарбаєва, який правив Казахстаном 30 років після звільнення з посади президента в 2019 році. Також він обіймає посаду голови партії своєї партії "Нур Отан" та носить почесний титул "Єлбаси", або "батька нації".