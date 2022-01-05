Митингующие выдвинули требования к властям Казахстана. Вспомнили и Украину
Фото: протестующие выдвинули требования властям Казахстана (primeminister.kz)
Казахские протестующие выдвинули новые требования к властям страны. Теперь они требуют не снижения цены на газ, а отставки всей верхушки Казахстана и проведения политической реформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Протесты Казахстан".
Чего хотят протестующие от властей Казахстана:
- Немедленное освобождение всех политических заключенных.
- Отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.
- Создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан, участвующих в протесте.
- Проведение временным правительством новых прозрачных выборов.
- Признание лет правления СССР преступлением против постсоветских народов.
- Осуждение военной агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма.
- Выход из состава СНГ, ЕАЭС и других союзов с Россией.
До этого протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ, отставки правительства, снижения пенсионного возраста и снижения цен на продукты.
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Позже публикация с требованиями протестующих исчезла из этого Telegram-канала.
Больше о том, что сейчас происходит в Казахстане, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.