Токаев на следующей неделе проведет в Казахстане кадровые перестановки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января проведет кадровые перестановки. Также он представит кандидатуру нового премьер-министра страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Токаева Берика Уали на телеканале "Хабар 24" .

"11 января будут кадровые перестановки", - сказал Уали, не вдаваясь в подробности.

Он также заявил, что в этот же день президент Казахстана представит кандидатуру премьер-министра страны.

Комментируя пребывание в Казахстане "миротворцев" Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) представитель Токаева сообщил, что эти силы покинут страну через неделю.