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Токаев на следующей неделе проведет в Казахстане кадровые перестановки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января проведет кадровые перестановки. Также он представит кандидатуру нового премьер-министра страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Токаева Берика Уали на телеканале "Хабар 24".

"11 января будут кадровые перестановки", - сказал Уали, не вдаваясь в подробности.

Он также заявил, что в этот же день президент Казахстана представит кандидатуру премьер-министра страны.

Комментируя пребывание в Казахстане "миротворцев" Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) представитель Токаева сообщил, что эти силы покинут страну через неделю.

Напомним, ранее у бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявили о том, что он лично передал пост главы Совета Безопасности действующему главе страны Касыму-Жомарту Токаеву.

Отметим, по состоянию на обед 9 января в Казахстане силовики задержали почти 6 тысяч протестующих.

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