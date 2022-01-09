Токаев на следующей неделе проведет в Казахстане кадровые перестановки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января проведет кадровые перестановки. Также он представит кандидатуру нового премьер-министра страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Токаева Берика Уали на телеканале "Хабар 24".
"11 января будут кадровые перестановки", - сказал Уали, не вдаваясь в подробности.
Он также заявил, что в этот же день президент Казахстана представит кандидатуру премьер-министра страны.
Комментируя пребывание в Казахстане "миротворцев" Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) представитель Токаева сообщил, что эти силы покинут страну через неделю.
Напомним, ранее у бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявили о том, что он лично передал пост главы Совета Безопасности действующему главе страны Касыму-Жомарту Токаеву.
Отметим, по состоянию на обед 9 января в Казахстане силовики задержали почти 6 тысяч протестующих.