ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Токаев на следующей неделе проведет в Казахстане кадровые перестановки

Новина українською →
Нур-Султан, Воскресенье 09 января 2022 16:30
Токаев на следующей неделе проведет в Казахстане кадровые перестановки Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (t me nexta live)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января проведет кадровые перестановки. Также он представит кандидатуру нового премьер-министра страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Токаева Берика Уали на телеканале "Хабар 24".

"11 января будут кадровые перестановки", - сказал Уали, не вдаваясь в подробности.

Он также заявил, что в этот же день президент Казахстана представит кандидатуру премьер-министра страны.

Комментируя пребывание в Казахстане "миротворцев" Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) представитель Токаева сообщил, что эти силы покинут страну через неделю.

Напомним, ранее у бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева заявили о том, что он лично передал пост главы Совета Безопасности действующему главе страны Касыму-Жомарту Токаеву.

Отметим, по состоянию на обед 9 января в Казахстане силовики задержали почти 6 тысяч протестующих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Алматы
NEWS
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане