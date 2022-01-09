Токаєв наступного тижня проведе у Казахстані кадрові перестановки
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 11 січня проведе кадрові перестановки. Також він представить кандидатуру нового прем'єр-міністра країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Токаєва Берика Уалі на телеканалі "Хабар 24".
"11 січня будуть кадрові перестановки", - сказав Уалі, не вдаючись у подробиці.
Він також заявив, що в цей же день президент Казахстану представить кандидатуру прем'єр-міністра країни.
Коментуючи перебування в Казахстані "миротворців" Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) представник Токаєва повідомив, що ці сили покинуть країну через тиждень.
Нагадаємо, раніше у колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва заявили про те, що він особисто передав посаду голови Ради Безпеки чинному главі країни Касиму-Жомарту Токаєву.
Зазначимо, станом на обід 9 січня в Казахстані силовики затримали майже 6 тисяч протестувальників.