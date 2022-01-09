Токаєв наступного тижня проведе у Казахстані кадрові перестановки

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 11 січня проведе кадрові перестановки. Також він представить кандидатуру нового прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Токаєва Берика Уалі на телеканалі "Хабар 24" .

"11 січня будуть кадрові перестановки", - сказав Уалі, не вдаючись у подробиці.

Він також заявив, що в цей же день президент Казахстану представить кандидатуру прем'єр-міністра країни.

Коментуючи перебування в Казахстані "миротворців" Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) представник Токаєва повідомив, що ці сили покинуть країну через тиждень.