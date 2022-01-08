Токаев из-за ситуации в Казахстане инициировал саммит лидеров ОДКБ

Из-за ситуации в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев инициировал саммит лидеров стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он может пройти в ближайшее время в онлайн-формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.
Сообщается, что сегодня Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого заявил, что ситуация в Казахстане стабилизируется.
"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что идею Токаева уже поддержали армянский премьер Никол Пашинян и лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко.
Отметим, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация и Таджикистан.
Напомним, ранее сообщалось, что все страны-участницы ОДКБ направили своих военных в Казахстан, миссию возглавил российский генерал, который организовал захват Крыма.
Также сообщалось, что миссия ОДКБ будет отвечать за охрану стратегических объектов, военнослужащим запрещено принимать участие в подавлении протестов и беспорядков. В то же время, по данным InformNapalm, Россия направила в Казахстан подразделения, которые воевали против Украины.