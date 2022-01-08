Токаев из-за ситуации в Казахстане инициировал саммит лидеров ОДКБ

Сообщается, что сегодня Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого заявил, что ситуация в Казахстане стабилизируется.

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что идею Токаева уже поддержали армянский премьер Никол Пашинян и лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко.

Отметим, в ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация и Таджикистан.