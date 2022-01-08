Токаєв через ситуацію в Казахстані ініціював саміт лідерів ОДКБ

Повідомляється, що сьогодні Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої заявив, що ситуація в Казахстані стабілізується.

"За оцінкою Касим-Жомарта Токаєва, на нинішньому етапі потрібна спільна розмова лідерів країн-членів ОДКБ. У зв'язку з цим він має на увазі виступити з ініціативою проведення найближчими днями відеоконференції Ради колективної безпеки ОДКБ під головуванням Республіки Вірменія як діючої голови організації", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ідею Токаєва вже підтримали вірменський прем'єр Нікол Пашинян і лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко.

Відзначимо, до ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Російська Федерація і Таджикистан.