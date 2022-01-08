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Токаєв через ситуацію в Казахстані ініціював саміт лідерів ОДКБ

Автор: Ілона Свиридова

Через ситуацію в Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв ініціював саміт лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Він може пройти найближчим часом в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Повідомляється, що сьогодні Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої заявив, що ситуація в Казахстані стабілізується.

"За оцінкою Касим-Жомарта Токаєва, на нинішньому етапі потрібна спільна розмова лідерів країн-членів ОДКБ. У зв'язку з цим він має на увазі виступити з ініціативою проведення найближчими днями відеоконференції Ради колективної безпеки ОДКБ під головуванням Республіки Вірменія як діючої голови організації", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ідею Токаєва вже підтримали вірменський прем'єр Нікол Пашинян і лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко.

Відзначимо, до ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Російська Федерація і Таджикистан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі країни-учасниці ОДКБ направили своїх військових до Казахстану, місію очолив російський генерал, який організував захоплення Криму.

Також повідомлялося, що місія ОДКБ відповідатиме за охорону стратегічних об'єктів, військовослужбовцям заборонено брати участь у придушенні протестів і заворушень. У той же час, за даними InformNapalm, Росія направила до Казахстану підрозділи, які воювали проти України.

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