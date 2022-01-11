Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат чиновникам, но не всем: список

Мораторий на повышение зарплат чиновникам

Так, президент Казахстана запретил увеличивать зарплаты в течение пяти лет таким категориям:

членов правительства,

глав регионов,

депутатов.

"Статьи расходов, зарплаты правительства, депутатов и акимов - в конце прошлого года этот вопрос активно обсуждался. Я считаю, что зарплаты у них вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить на 5 лет мораторий на повышение их зарплат. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов, но думаю, что вы воспримете с пониманием", - сказал президент.

При этом административным госслужащим и бюджетникам государство будет продолжать поднимать зарплаты "по возможности".

Повышение доходов населения

Между тем, Токаев поручил правительству разработать программу повышения доходов населения и уделить внимание снижению безработицы.

По его словам, программа повышения доходов населения должна быть разработана правительством в двухмесячный срок. Также он поручил каждому управленческому уровню установить конкретные показатели снижения бедности.

Кроме того, президент Казахстана поручил правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размеров оплаты труда по проекту "Молодежная практика" и "Первое рабочее место" для молодежи.