Токаєв оголосив п'ятирічний мораторій на підвищення зарплат чиновникам, але не всім: список

Мораторій на підвищення зарплат чиновникам

Так, президент Казахстану заборонив збільшувати зарплати протягом п'яти років таким категоріям:

членів уряду,

глав регіонів,

депутатів.

"Статті видатків, зарплати уряду, депутатів та акимів - наприкінці минулого року це питання активно обговорювалося. Я вважаю, що зарплати у них цілком достатні. Тому вважаю за можливе оголосити на 5 років мораторій на підвищення їх зарплат. Я розумію, що це не дуже хороша новина для депутатів, але думаю, що ви сприймете з розумінням", - сказав президент.

При цьому адміністративним держслужбовцям та бюджетникам держава продовжуватиме підіймати зарплати "по можливості".

Підвищення доходів населення

Поміж тим, Токаєв доручив уряду розробити програму підвищення доходів населення та приділити увагу зниженню безробіття.

За його словами, програма підвищення доходів населення має бути розроблена урядом у двомісячний термін. Також він доручив кожному управлінському рівню встановити конкретні показники зниження бідності.

Крім того, президент Казахстану доручив уряду розглянути можливість збільшення тривалості участі та розмірів оплати праці за проектами "Молодіжна практика" та "Перше робоче місце" для молоді.