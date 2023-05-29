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Токаєв "гідно оцінив жарт" Лукашенка про вступ Казахстану до союзної держави

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Казахстан, Понеділок 29 травня 2023 13:58
Токаєв "гідно оцінив жарт" Лукашенка про вступ Казахстану до союзної держави Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook.com/karasayinfo)
Автор: Олександр Білоус

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сприйняв як "жарт" пропозицію Олександра Лукашенка вступити до так званої "союзної держави" Росії та Білорусі для отримання ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Токаєва.

"Днями президент Білорусі Лукашенко запропонував Казахстану вступити в союзну державу. Я гідно оцінив його жарт", - сказав він.

За його словами, "необхідності в цьому немає, оскільки існують інші інтеграційні об'єднання, насамперед Євразійська економічна спілка".

"Щодо ядерної зброї, вона нам не потрібна, оскільки ми приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, договору про заборону випробувань ядерної зброї та залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів", - додав Токаєв.

Пропозиція Лукашенка

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що Казахстан може отримати російську ядерну зброю, якщо вступити в "союзну державу" Росії та Білорусі. "У союз Білорусі з Росією треба вступати, і все: ядерна зброя буде на всіх", - заявив він.

До цього військові міністри РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Рішення про застосування розміщеної в Білорусі ядерної зброї прийматимуть у Москві. Воно перебуватиме у білоруському сховищі під контролем РФ.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на Євразійському економічному форумі, заявив, що Росія та Білорусь є однією державою, у яких "навіть ядерна зброя одна на двох".

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