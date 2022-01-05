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Токаев дал ряд поручений по стабилизации ситуации в Казахстане и назвал виновных

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Казахстан, Среда 05 января 2022 06:13
Токаев дал ряд поручений по стабилизации ситуации в Казахстане и назвал виновных Фото: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (egemen.kz)
Автор: Анна Полисученко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Акорде. В результате заседаний он дал ряд поручений по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Казахстана".

Токаев назвал виновных за допущение протестной ситуации в Казахстане.

"Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз", - заявил он.

Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

В связи с протестами для стабилизации сложившейся ситуации президент Казахстана распорядился:

  • Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;
  • Ввести государственное ценовое регулирование по социально - значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
  • Приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц";
  • Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
  • Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
  • Создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

"Одна из важнейших задач кабмина - сдерживание инфляции, осталась невыполненной", - добавил президент Казахстана.

Ранее мы писали, что Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Назначен новый госсекретарь и и. о. премьера.

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