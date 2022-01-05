Токаев дал ряд поручений по стабилизации ситуации в Казахстане и назвал виновных
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Акорде. В результате заседаний он дал ряд поручений по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Казахстана".
Токаев назвал виновных за допущение протестной ситуации в Казахстане.
"Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях "Казмунайгаз" и "Казакгаз", - заявил он.
Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене.
В связи с протестами для стабилизации сложившейся ситуации президент Казахстана распорядился:
- Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;
- Ввести государственное ценовое регулирование по социально - значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
- Приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц";
- Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
- Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
- Создать общественный фонд "Народу Казахстана", финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
"Одна из важнейших задач кабмина - сдерживание инфляции, осталась невыполненной", - добавил президент Казахстана.