Точной информации о состоянии здоровья Сенцова нет, - омбудсмен

Денисова встретилась с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе

Точной информации о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается на территории Российской Федерации, нет. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Денисова сообщила, что сегодня, 20 июня 2018 года, встретилась с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги, чтобы навестить подзащитного. Кроме того, Денисова через адвоката передал Сенцову письмо от президента Украины.

"Адвокат рассказал, что он был у Олега две недели назад. По его словам, на то время он держался хорошо. Пил воду, и ему делать капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления на то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет. Мы договорились, что завтра сразу после встречи с Олегом он позвонит мне и расскажет о том, как он себя чувствует", - сообщила она.

Встретилась с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Дінзе, который ночью улетает в Лабытнанги. Я передала ему письма от... Опубликовано Людмилой Денисовой 20 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова просит омбудсмена РФ Татьяну Москалькову способствовать освобождению Сенцова от отбывания наказания.