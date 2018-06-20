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Точної інформації про стан здоров’я Сенцова немає, - омбудсмен

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 16:55
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова зустрілася із адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе

Точної інформації про стан здоров’я українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується на території Російської Федерації, немає. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

Денісова повідомила, що сьогодні, 20 червня 2018 року, зустрілася із адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, який вночі відлітає до Лабитнангі, щоб відвідати підзахисного. Крім того, Денісова через адвоката передала Сенцову листа від президента України.

"Адвокат розповів, що він був у Олега два тижні тому. За його словами, на той час він тримався добре. Пив воду, і йому робити крапельниці з вітамінами і глюкозою. Примусового годування на той час не було. Але зараз точної інформації про стан здоров’я Олега Сенцова немає. Ми домовилися, що завтра одразу після зустрічі із Олегом він зателефонує мені і розповість про те, як він почувається", - повідомила вона. 

 

Зустрілася із адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе, який вночі відлітає до Лабитнангі. Я передала йому листи від...

Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісова просить омбудсмена РФ Тетяну Москалькову сприяти звільненню Сенцова від відбування покарання.

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Теги публікації: Російська Федерація, Олег Сенцов, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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