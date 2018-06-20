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Интервью

Денисова просит Москалькову способствовать освобождению Сенцова от отбывания наказания

НовостиОбщество    20.06.2018 - 14:57
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

С соответствующей просьбой омбудсмен просит обратиться и к президенту РФ

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой содействовать освобождению украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ, от отбывания наказания. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Обратилась к уполномоченному РФ Татьяне Москальковой с просьбой содействовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ", - написала Денисова.

 

Звернулась до Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин і звернутися із відповідним проханням до Президента РФ.

Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

 

Отметим, политзаключенный Олег Сенцов написал письмо известному российскому кинокритику, уроженцу Украины Андрею Плахову. В частности, он выразил благодарность всем тем людям, которые его поддерживают. Он отметил, что ему "радостно слышать, что некоторые российские кинематографисты стали его "открыто поддерживать на официальных площадках, а не только в интернете".

Напомним, ранее Денисова обратилась к  Москальковой с просьбой поспособствовать посещению украинских политзаключенных Владимира Балуха, Олега Сенцова, Станислава Клиха и Александра Кольченка.

В свою очередь, Денисова обязалась обеспечить Москальковой синхронное посещение четырех граждан РФ, которые находятся в местах лишения свободы на территории Украины, согласно заявленного ею списка.

Россия и в дальнейшем будет оказывать препятствия в освобождении политзаключенных, - Климкин Денисова обратилась к МККК с просьбой посетить украинских политзаключенных в РФ
Теги публикации: Олег Сенцов, Денисова, омбудсмен, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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