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Кличко не исключает, что запрет на работу метро в Киеве продлят

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 12:20
Кличко не исключает, что запрет на работу метро в Киеве продлят
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кличко пока не может назвать дату

Мэр Киева Виталий Кличко допустил продление закрытия метро в Киеве после 3 апреля. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко пока не может назвать точную дату, когда метро откроют.

"По решению Кабмина, в Киеве, Харькове и Днепре остановлена работа метрополитена. Во многих странах введены такие же меры. Метро в столице приостановило перевозки предварительно до 3 апреля. Но если вирус будет распространяться с такой же динамикой - ограничение и в дальнейшем будет действовать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что метро в Киеве может возобновить работу 3 апреля.

Напомним, после закрытия метро в столице образовался транспортный коллапс.

С 18 марта в Киеве ужесточили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работают банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Также введен специальный режим общественного транспорта: воспользоваться им могут только сотрудники критически важной инфраструктуры при наличии специального разрешения.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине официально подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом, большинство из них – в Черновицкой области и Киеве.

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