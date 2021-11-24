Точність прогнозів погоди в Україні перевищить 90%. Кабмін ухвалив план до 2030 року
Фото: Прогноз погоди в Україні робитимуть із точністю 90% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет міністрів України затвердив Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2030 року. Точність прогнозів планується підвищити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 24 листопада, яке транслювалося на Youtube.
Згідно з документом, планується:
- досягнення 92% справджуваності прогнозів погоди на одну - три доби;
- збільшення завчасності до шести діб середньострокових прогнозів погоди із справджуваністю 70%;
- досягнення 90% справджуваності штормових попереджень про небезпечні гідрометеорологічні явища із завчасністю понад 12 годин;
- досягнення 97% попереджуваності про небезпечні гідрометеорологічні явища та 98% про стихійні гідрометеорологічні явища із завчасністю понад 12 годин;
- досягнення 92% справджуваності довгострокових і 96% короткострокових гідрологічних прогнозів за водними об’єктами суші;
- досягнення 85% справджуваності довгострокових прогнозів припливу води у водосховища;
- досягнення 93% справджуваності агрометеорологічних прогнозів;
- досягнення 94% справджуваності прогнозів погоди за аеродромами із завчасністю 9 та 24 години;
- збільшення завчасності до 18 годин попереджень про небезпечні і стихійні морські гідрометеорологічні явища;
- досягнення 80% попереджень (прогнозів) про сходження снігових лавин шляхом проведення авіарозвідок та експедиційних обстежень.