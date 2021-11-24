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Точність прогнозів погоди в Україні перевищить 90%. Кабмін ухвалив план до 2030 року

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Україна, Середа 24 листопада 2021 13:43
Точність прогнозів погоди в Україні перевищить 90%. Кабмін ухвалив план до 2030 року Фото: Прогноз погоди в Україні робитимуть із точністю 90% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні на період до 2030 року. Точність прогнозів планується підвищити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 24 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з документом, планується:

  • досягнення 92% справджуваності прогнозів погоди на одну - три доби;
  • збільшення завчасності до шести діб середньострокових прогнозів погоди із справджуваністю 70%;
  • досягнення 90% справджуваності штормових попереджень про небезпечні гідрометеорологічні явища із завчасністю понад 12 годин;
  • досягнення 97% попереджуваності про небезпечні гідрометеорологічні явища та 98% про стихійні гідрометеорологічні явища із завчасністю понад 12 годин;
  • досягнення 92% справджуваності довгострокових і 96% короткострокових гідрологічних прогнозів за водними об’єктами суші;
  • досягнення 85% справджуваності довгострокових прогнозів припливу води у водосховища;
  • досягнення 93% справджуваності агрометеорологічних прогнозів;
  • досягнення 94% справджуваності прогнозів погоди за аеродромами із завчасністю 9 та 24 години;
  • збільшення завчасності до 18 годин попереджень про небезпечні і стихійні морські гідрометеорологічні явища;
  • досягнення 80% попереджень (прогнозів) про сходження снігових лавин шляхом проведення авіарозвідок та експедиційних обстежень.

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