"Точно влучають". Росіяни захоплюються влучністю артилеристів ЗСУ (перехоплення)

У перехопленій розмові російський солдат розповів рідні про ситуацію на фронті та скаржився, що їхня артилерія не влучає в цілі.

"Наші, вони часто стріляють. Прям дуже-дуже часто, багато. Тільки вони не знають, попадають чи ні. А укропи, вони стріляють рідко, але, якщо вони стріляють, вони точно падають", - сказав окупант.

За його словами, у росіян часто здають нерви на фронті. Їм маряться невидимі вороги, тому окупанти часто сидять в окопах.

"У деяких наших вже нерви здають. Починають з привидами стрілятися. Там нікого немає, а він х**рить з автомата туди. Потім всю роту підіймають через це. Всі півночі в окопах потім, думають, що атака", - пояснив російський окупант.