"Точно попадают". Россияне восхищаются точностью артиллеристов ВСУ (перехват)

В перехваченном разговоре российский солдат рассказал родственникам о ситуации на фронте и жаловался, что их артиллерия не попадает в цели.

"Наши, они часто стреляют. Прям очень-очень часто, много. Только они не знают, попадают или нет. А укропы, они стреляют редко, но, если они стреляют, они точно падают", - сказал оккупант.

По его словам, у россиян часто сдают нервы на фронте. Им видятся невидимые враги, поэтому оккупанты часто сидят в окопах.

"У некоторых наших уже нервы сдают. Начинают с привидениями стреляться. Там никого нет, а он х**рит из автомата туда. Потом всю роту поднимают из-за этого. Все полночи в окопах потом, думают, что атака", - объяснил российский оккупант.