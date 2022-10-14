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"Точно попадают". Россияне восхищаются точностью артиллеристов ВСУ (перехват)

Фото: оккупанты восхищаются мастерством артиллеристов ВСУ (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты признаются, что их артиллерия "работает" много, однако бесполезно. В то же время они восхищаются точностью украинских артиллеристов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре российский солдат рассказал родственникам о ситуации на фронте и жаловался, что их артиллерия не попадает в цели.

"Наши, они часто стреляют. Прям очень-очень часто, много. Только они не знают, попадают или нет. А укропы, они стреляют редко, но, если они стреляют, они точно падают", - сказал оккупант.

По его словам, у россиян часто сдают нервы на фронте. Им видятся невидимые враги, поэтому оккупанты часто сидят в окопах.

"У некоторых наших уже нервы сдают. Начинают с привидениями стреляться. Там никого нет, а он х**рит из автомата туда. Потом всю роту поднимают из-за этого. Все полночи в окопах потом, думают, что атака", - объяснил российский оккупант.

Напомним, Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 64 тысяч военных. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 500 оккупантов.

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