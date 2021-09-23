"Точка выбора пройдена": Данилов отреагировал на принятие закона об олигархах

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал принятие закона об олигархах "точкой выбора". По его словам, Украина раз и навсегда должна избавиться от кланово-олигархической системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу секретаря СНБО в Facebook.
По мнению Данилова, принятие закона стало "точкой выбора между будущим и прошлым".
"Мы могли снова идти старой дорогой с эффектом колеи, которая всем надоела и вела к будущему без будущего, или избрать трудную и до этого никем еще не пройденную дорогу перемен и очищения. Сегодня настало другое время. И время новой дороги. Точка выбора пройдена", - написал секретарь СНБО.
По его словам, принятие законопроекта было вопросом становления нашей страны как государства и нашего будущего.
"Или будет ситуация, когда десяток человек концентрируют в своих руках 90% национального богатства, или мы попытаемся построить государство равных возможностей и равного доступа", - добавил Данилов.
Напомним, сегодня Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав.
РБК-Украина писало, что предусматривает этот закон.
Кроме того, ранее сообщалось, что как голосовали нардепы за закон об олигархах.