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"Точка вибору пройдена": Данілов відреагував на ухвалення закону про олігархів

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Четвер 23 вересня 2021 15:05
"Точка вибору пройдена": Данілов відреагував на ухвалення закону про олігархів Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів "точкою вибору". За його словами, Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку секретаря РНБО у Facebook.

На думку Данілова, ухвалення закону стало "точкою вибору між майбутнім і минулим".

"Ми могли знову йти старою дорогою з ефектом колії, яка всім набридла і вела до майбутнього без майбутнього, або обрати важку і до цього ніким ще не пройдену дорогу змін і очищення. Сьогодні настав інший час. І час нової дороги. Точка вибору пройдена", - написав секретар РНБО.

За його словами, ухвалення законопроекту було питанням становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього.

"Або лишатиметься ситуація, коли десяток осіб концентрують у своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей і рівного доступу", - додав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав.

РБК-Україна писало, що передбачає цей закон.

Крім того, раніше повідомлялося, що як голосували нардепи за закон про олігархів.

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Олексій Данілов Закон про олігархів
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