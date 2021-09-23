"Точка вибору пройдена": Данілов відреагував на ухвалення закону про олігархів

Секретар РНБО Олексій Данилов назвав ухвалення закону про олігархів "точкою вибору". За його словами, Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку секретаря РНБО у Facebook .

На думку Данілова, ухвалення закону стало "точкою вибору між майбутнім і минулим".

"Ми могли знову йти старою дорогою з ефектом колії, яка всім набридла і вела до майбутнього без майбутнього, або обрати важку і до цього ніким ще не пройдену дорогу змін і очищення. Сьогодні настав інший час. І час нової дороги. Точка вибору пройдена", - написав секретар РНБО.

За його словами, ухвалення законопроекту було питанням становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього.

"Або лишатиметься ситуація, коли десяток осіб концентрують у своїх руках 90% національного багатства, або ми спробуємо побудувати державу рівних можливостей і рівного доступу", - додав Данілов.