На тлі заяв Трампа про Гренландію: РФ підняла Ту-160 над водами Північного Льодовитого океану

У російському Міноборони заявили, що тривалість польоту склала понад 11 годин.

"Екіпажі дальньої авіації регулярно здійснюють польоти над нейтральними водами Арктики, Північної Атлантики, Тихого океану, Чорного і Балтійського морів", - сказано у повідомленні.

Росіяни заявили, що всі польоти літаків Повітряно-космічних сил Росії виконуються відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору.

У цих польотах цікаво те, що російські літаки здійснили свої польоти на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії.

Заяви Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, вперше Трамп заявив про бажання придбати Гренландію ще у 2019 році, під час свого першого терміну ув 2019 році. Тоді він заявляв, що контроль США над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для міжнародної безпеки.

Після того, як Трамп переміг у президентських виборах у США у 2024 році він знову почав говорити про купівлю острова. Він також не виключав, що може застосувати силу, щоб переконати Данію (арктичний острів є автономною частиною цієї країни).

Зокрема, вчора Трамп заявив, що США отримають контроль над Гренландією. Він вважає, що 57 тисяч жителів острова нібито цього хочуть. Крім того, нещодавно союзники Трампа подали законопроект про "купівлю Гренландії".

Після цих заяв гренландський прем'єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландія прагне зміцнити зв'язки США, хоча й на своїх умовах. Мова йшла про сферу оборони та гірничодобувну промисловість.