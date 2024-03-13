На тлі загроз з РФ. Данія вирішила призивати до армії жінок

Також країна представила план зі збільшення витрат на оборону більш ніж на 40 мільярдів крон (6 мільярдів доларів) до 2028 року. За словами прем'єра, фінансування піде за рахунок держборгу.

Також чисельність збройних сил буде збільшено за рахунок обов'язкового військового призову жінок з 2026 року, що також відповідатиме цінностям гендерної рівності в країні.

Наразі жінки можуть вступати в армію на добровільній основі, тоді як чоловіки, як правило, зобов'язані служити, якщо їх призивають за лотерейною системою.

Що стало причиною таких змін

Видання зазначає, що це відбувається на тлі того, як Дональд Трамп розповів, що заохочуватиме Росію "робити все, що вони хочуть" з країнами, які не виконали зобов'язання щодо виділення 2% ВВП на потреби оборони.

Данія, як і інші європейські країни, протягом багатьох років не досягала вищевказаної мети Альянсу. Однак країна дуже багато допомагає Україні і за останні два роки збільшила військові витрати в кілька етапів.

Новий бюджет означає, що Данія витратить 2,4% свого ВВП цього року на оборону з урахуванням допомоги Україні, а з наступного року - 2% без урахування поставок Києву.

"Данія не повинна бути країною, яку захищають інші, і цілком розумно очікувати або вимагати, щоб усі союзники виконали обіцянку, яку ми дали одне одному", - сказала прем'єр-міністр.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Чиновник НАТО прокоментував матеріал видання Bild і заявив, що Альянс отримав сценарій навчання, який завжди являє собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей у тому чи іншому районі.

У Міністерстві оборони Литви також прокоментували ситуацію. Там заявили, що наразі немає загрози нападу Росії на НАТО, адже Москва зосередилася на Україні.