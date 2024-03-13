На фоне угроз из РФ. Дания решила призывать в армию женщин

Также страна представила план по увеличению расходов на оборону более чем на 40 миллиардов крон (6 миллиардов долларов) до 2028 года. По словам премьера, финансирование пойдет за счет госдолга.

Также численность вооруженных сил будет увеличена за счет обязательного военного призыва женщин с 2026 года, что также будет соответствовать ценностям гендерного равенства в стране.

Сейчас женщины могут вступать в армию на добровольной основе, тогда как мужчины, как правило, обязаны служить, если их призывают по лотерейной системе.

Что стало причиной таких изменений

Издание отмечает, что это происходит на фоне того, как Дональд Трамп рассказал, что будет поощрять Россию "делать все, что они хотят" со странами, которые не выполнили обязательства по выделению 2% ВВП на нужды обороны.

Дания, как и другие европейские страны, в течение многих лет не достигала вышеуказанной цели Альянса. Однако страна очень много помогает Украине и за последние два года увеличила военные расходы в несколько этапов.

Новый бюджет означает, что Дания потратит 2,4% своего ВВП в этом году на оборону с учетом помощи Украине, а со следующего года - 2% без учета поставок Киеву.

"Дания не должна быть страной, которую защищают другие, и вполне разумно ожидать или требовать, чтобы все союзники выполнили обещание, которое мы дали друг другу", - сказала премьер-министр.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых германские вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.

В Министерстве обороны Литвы также прокомментировали ситуацию. Там заявили, что нет угрозы нападения России на НАТО, ведь Москва сосредоточилась на Украине.