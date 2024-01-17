На тлі візиту Зеленського в Давос. Пов'язані з Росією хакери атакували Швейцарію

За інформацією відомства, в результаті DDoS-атаки було тимчасово перервано доступ до низки сайтів, у тому числі до сайтів Федеральної адміністрації. Портал уряду Швейцарії www.admin.ch продовжує працювати.

"Відповідальність за атаку знову взяло на себе хакерське угруповання NoName, яке раніше атакувало Федеральну адміністрацію в червні 2023 року. Проросійське угруповання назвало причиною DDoS-атаки участь президента України Зеленського в щорічній зустрічі ВЕФ у Давосі", - уточнили в уряді.

У відомстві додали, що подібні атаки хакерів очікувалися напередодні візиту лідерів низки країн на ВЕФ в Давос.

Зеленський у Давосі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Зокрема, він виступив з промовою у ході заходу. Глава держави назвав російського диктатора Володимира Путіна єдиною причиною продовження конфліктів у світі.

З головними заявами Зеленського під час виступу можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.