UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На тлі візиту Зеленського в Давос. Пов'язані з Росією хакери атакували Швейцарію

Ілюстративне фото: пов'язані з Росією хакери атакували Швейцарію (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Пов'язане з Росією хакерське угруповання NoName атакувало кілька урядових сайтів Швейцарії. Причиною назвали участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.

За інформацією відомства, в результаті DDoS-атаки було тимчасово перервано доступ до низки сайтів, у тому числі до сайтів Федеральної адміністрації. Портал уряду Швейцарії www.admin.ch продовжує працювати.

"Відповідальність за атаку знову взяло на себе хакерське угруповання NoName, яке раніше атакувало Федеральну адміністрацію в червні 2023 року. Проросійське угруповання назвало причиною DDoS-атаки участь президента України Зеленського в щорічній зустрічі ВЕФ у Давосі", - уточнили в уряді.

У відомстві додали, що подібні атаки хакерів очікувалися напередодні візиту лідерів низки країн на ВЕФ в Давос.

Зеленський у Давосі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Давос для участі у Всесвітньому економічному форумі.

Зокрема, він виступив з промовою у ході заходу. Глава держави назвав російського диктатора Володимира Путіна єдиною причиною продовження конфліктів у світі.

З головними заявами Зеленського під час виступу можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяШвейцаріяДавосКібератака