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На фоне визита Зеленского в Давос. Связанные с Россией хакеры атаковали Швейцарию

Иллюстративное фото: связанные с Россией хакеры атаковали Швейцарию (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Связанная с Россией хакерская группировка NoName атаковала несколько правительственных сайтов Швейцарии. Причиной назвали участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

По информации ведомства, в результате DDoS-атаки был временно прерван доступ к ряду сайтов, в том числе к сайтам Федеральной администрации. Портал правительства Швейцарии www.admin.ch продолжает работать.

"Ответственность за атаку вновь взяла на себя хакерская группировка NoName, которая ранее атаковала Федеральную администрацию в июне 2023 года. Пророссийская группировка назвала причиной DDoS-атаки участие президента Украины Зеленского в ежегодной встрече ВЭФ в Давосе", - уточнили в правительстве. 

В ведомстве добавили, что подобные хакерские атаки ожидались в преддверии визита лидеров ряда стран на ВЭФ в Давос. 

Зеленский в Давосе

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. 

В частности, он выступил с речью в ходе мероприятия. Глава государства назвал российского диктатора Владимира Путина единственной причиной продолжения конфликтов в мире. 

С главными заявлениями Зеленского в ходе выступления можете ознакомиться в материале РБК-Украина

 

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