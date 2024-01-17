На фоне визита Зеленского в Давос. Связанные с Россией хакеры атаковали Швейцарию

По информации ведомства, в результате DDoS-атаки был временно прерван доступ к ряду сайтов, в том числе к сайтам Федеральной администрации. Портал правительства Швейцарии www.admin.ch продолжает работать.

"Ответственность за атаку вновь взяла на себя хакерская группировка NoName, которая ранее атаковала Федеральную администрацию в июне 2023 года. Пророссийская группировка назвала причиной DDoS-атаки участие президента Украины Зеленского в ежегодной встрече ВЭФ в Давосе", - уточнили в правительстве.

В ведомстве добавили, что подобные хакерские атаки ожидались в преддверии визита лидеров ряда стран на ВЭФ в Давос.

Зеленский в Давосе

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

В частности, он выступил с речью в ходе мероприятия. Глава государства назвал российского диктатора Владимира Путина единственной причиной продолжения конфликтов в мире.

С главными заявлениями Зеленского в ходе выступления можете ознакомиться в материале РБК-Украина.