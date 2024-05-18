На тлі відключень. Українцям нагадали, як безпечно користуватися свічками

Відключення світла

Нагадаємо, в Україні цього тижня почали застосовувати екстрені та планові відключення світла. Це сталося через дефіцит в енергосистемі, до якого спричинили російські удари.

Росіяни сильно пошкодили теплогенерацію в Україні, що вплинуло на можливості виробництва.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що влітку очікується ще серйозніший дефіцит через спекотну погоду.

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