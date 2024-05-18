На фоне отключений. Украинцам напомнили, как безопасно пользоваться свечами

Отключения света

Напомним, в Украине на этой неделе начали применять экстренные и плановые отключения света. Это произошло из-за дефицита в энергосистеме, к которому привели российские удары.

Россияне сильно повредили теплогенерацию в Украине, что повлияло на возможности производства.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина отмечал, что летом ожидается еще более серьезный дефицит из-за жаркой погоды.

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