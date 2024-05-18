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На фоне отключений. Украинцам напомнили, как безопасно пользоваться свечами

Фото: спасатели назвали правила пользования свечами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам советуют придерживаться ряда правил при использовании свечей во время отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram.

Спасатели назвали несколько правил безопасности:

  • ставьте свечи на устойчивые поверхности и обязательно гасите, когда выходите из помещения;
  • держите зажженные свечи далеко от легковоспламеняемых предметов;
  • ограничьте доступ детям, не разрешайте им играть со спичками;
  • ограничьте доступ животным;
  • не давайте свечам выгореть. 

В ГСЧС отмечают, игнорирование вышеперечисленных правил может привести к пожару. 

Отключения света

Напомним, в Украине на этой неделе начали применять экстренные и плановые отключения света. Это произошло из-за дефицита в энергосистеме, к которому привели российские удары.

Россияне сильно повредили теплогенерацию в Украине, что повлияло на возможности производства.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина отмечал, что летом ожидается еще более серьезный дефицит из-за жаркой погоды.

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