На тлі справи про держзраду: експерт про зміну риторики Порошенка щодо Коломойського

"Колишні вороги Порошенко та Коломойський стали ситуативними союзниками", - зазначає експерт.

За словами Олещука, це відбувається на тлі кримінальних проваджень, у межах яких обом закидають завдання значних збитків державі та громадянам. Зокрема, щодо Порошенка розглядається справа про державну зраду за ведення бізнесу із РФ, тоді як Коломойський є фігурантом проваджень, пов’язаних із фінансовими злочинами та обвинуваченнями у замовному вбивстві. Судові процеси у цих справах відбуваються майже одночасно.

Окрему увагу експерт звернув на діяльність медіаресурсів, які він пов’язує з оточенням Порошенка. Адже у публікаціях цих медіа відбулася зміна тональності щодо Коломойського порівняно з попередніми роками - тепер більше уваги приділяється його захисту.

У цих публікаціях, як зазначає Олещук, бізнесмен подається в більш позитивному або виправдальному контексті, попри наявність судових рішень та кримінальних проваджень, у яких він фігурує.

"При цьому Петра (Порошенка, - ред.) не зупиняє навіть те, що Коломойський обвинувачується у замовному вбивстві юриста, який відмовився фальшувати документи на його користь", - наголошує Петро Олещук.

За словами політичного експерта, публічна позиція Порошенка щодо Коломойського пов'язана з його бажанням уникнути тюремного ув'язнення.

"Основна причина, чому Порошенко підтримує Коломойського, зрозуміла. Йому потрібно посіяти хаос в країні, щоб врятуватися від тюрми за держзраду. І боїться Порошенко не просто так", - висловлює думку Олещук.

Він додає, що, за даними відкритих джерел, Порошенко залишається у списку найбагатших політиків-олігархів України, а його фінансові активи за останні роки зростали. Так, згідно з інформацією видання NV, у 2025 році він став першим найбагатшим політиком-олігархом України. За два роки війни збагатився у 20 разів і має статки, що наближаються до 1,5 млрд доларів.

Проте за словами Олещука, чинні санкції ускладнюють Порошенку оперативне управління частиною коштів.

"Тому він шукає різні "схеми". Звідси й спроби фіктивно розлучитися з дружиною, переписавши майно на неї, і періодичні грошові "подарунки" у розмірі 1 млн доларів військовозобов’язаним синам, які ховаються у Лондоні з початку повномасштабного вторгнення", - вважає експерт.

Петро Олещук також висловлює думку, що нинішня публічна активність Петра Порошенка може бути пов’язана з внутрішньополітичними процесами.

"Тому складається так, що єдиний порятунок Петра від тюрми - це повалення державної влади та хаос в країні. Окрім війни ззовні, Порошенку дуже вигідна політична війна всередині. Він готовий навіть очолити цю війну. Стати головкомом армії із таких, як Коломойський", - пише Олещук.

На його переконання, Петро Порошенко "намагається штовхати країну у прірву усім, чим може". Зокрема, йдеться про взаємодію з Ігорем Коломойським, закордонні візити з критикою на адресу чинного президента, а також діяльність його соратника по партії Олексія Гончаренка, яку автор розцінює як таку, що "підриває довіру до ЗСУ".

Олещук вважає, що основними мотивами політика є збереження активів та продовження бізнес-діяльності в Україні. У перспективі ж він припускає виїзд Порошенка за кордон - до Великої Британії або Іспанії, де проживають його родичі та оточення.