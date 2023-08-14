На тлі спалення Корану. МЗС Британії попередило про можливі теракти у Швеції
У МЗС Британії випустили спеціальне попередження для громадян, які вирушають до Швеції, про можливі терористичні атаки після спалення Корану активістами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У раді з подорожей МЗС Британії повідомили, що шведська влада успішно запобігла деяким запланованим нападам і здійснила арешти.
"В цей час ви повинні бути пильні. Терористи, швидше за все, спробують здійснити теракти у Швеції у місцях, які відвідують іноземці, щоб зробити їх потенційними цілями", - йдеться у повідомленні.
Радник Швеції з національної безпеки Хенрік Ландерхольм також підтвердив загрози, що зросли для Швеції після підпалів.
Ландерхольм сказав, що штурм посольства Швеції в Іраку 19 липня, спроба нападу на посольство Швеції в Лівані 9 серпня, а також стрілянина 1 серпня у співробітника шведського консульства в Туреччині сприяли зростанню таких ризиків.
Уряд США також попередив про можливі терористичні атаки у Швеції у своїх рекомендаціях для мандрівників.
Спалення Корану в Данії та Швеції
Останніми місяцями в Данії та Швеції відбулося кілька акцій, під час яких спалювали або іншим чином оскверняли Коран. Це спричинило напруження у відносинах країни з мусульманським світом.
Скандинавські країни висловили жаль з цього приводу, але заявили, що не можуть запобігти цьому згідно з конституційними законами, що захищають свободу слова.
Однак незабаром уряди обох держав заявили, що вивчають можливості законодавчих обмежень, які дозволять запобігти подібним діям демонстрантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.