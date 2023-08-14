На фоне сожжения Корана. МИД Британии предупредило о возможных терактах в Швеции

В МИД Британии выпустили специальное предупреждение для граждан, отправляющихся в Швецию, о возможных террористических атаках после сожжения Корана активистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В совете по путешествиям МИД Британии сообщили, что шведские власти успешно предотвратили некоторые запланированные нападения и произвели аресты.

"В это время вы должны быть бдительны. Террористы, скорее всего, попытаются совершить теракты в Швеции в местах, которые посещают иностранцы, чтобы сделать их потенциальными целями", - говорится в сообщении.

Советник Швеции по национальной безопасности Хенрик Ландерхольм также подтвердил возросшие угрозы для Швеции после поджогов.

Ландерхольм сказал, что штурм посольства Швеции в Ираке 19 июля, попытка нападения на посольство Швеции в Ливане 9 августа, а также стрельба 1 августа в сотрудника шведского консульства в Турции способствовали росту таких рисков.

Правительство США также предупредило о возможных террористических атаках в Швеции в своих рекомендациях для путешественников.

Сожжение Корана в Дании и Швеции

В последние месяцы в Дании и Швеции состоялось несколько акций, во время которых сжигали или иным образом оскверняли Коран. Это привело к напряжению в отношениях страны с мусульманским миром.

Скандинавские страны выразили сожаление по этому поводу, но заявили, что не могут предотвратить это согласно конституционным законам, защищающим свободу слова.

Однако, вскоре правительства обоих государств заявили, что изучают возможности законодательных ограничений, которые позволят предотвратить подобные действия демонстрантов.